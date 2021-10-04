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Российская газета

Новая северокорейская ракета ПВО оказалась похожа на "Пращу Давида"

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Источник изображения: rg.ru

В минувшей четверг на одном из военных полигонов в Северной Корее прошли испытания новейшей ракетной системы, предназначенной для выполнения задач противовоздушной обороны страны.

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, в ходе этой проверки были подтверждены характеристики не только самой ракеты, но и задействованной пусковой установки, локатора и машины комплексного боевого управления.

В Академии национальной обороны КНДР отмечают, что в данной разработке применены новые технологии двигателей и управления. В результате повысились точность и увеличилась зона поражения воздушных целей. Полученный опыт пригодится во время создания перспективных противовоздушных систем.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, северокорейская зенитная ракета, по всей видимости, является двухступенчатой и явно имеет аэродинамические рули в передней части.

По своему внешнему виду она напоминает ракеты комплекса "Праща Давида". Как известно, этjn израильский ЗРК средней дальности может перехватывать объекты на расстоянии до 300 км и выполнять задачи по уничтожению баллистических и крылатых ракет. Однако, учитывая многочисленный самолетный парк потенциальных противников КНДР, их комплекс явно рассчитан и для борьбы с другими средствами воздушного нападения.

"Долгое время основой ПВО Страны утренней свежести являлись старые советские С-75, С-125 и С-200. В первом десятилетии нового века стало известно о создании системы Pon'gae-5 (KN-06), которая внешне похожа на С-300П, - рассказал Лямин. - Первая информация об успешных тестах этого оружия появилась летом 2011 года. В средствах массовой информации Южной Кореи тогда сообщалось, что его дальность потенциально может составлять 150 км.

В минувшем году в октябре на военном параде в честь 75-летия трудовой партии Кореи был продемонстрирован модернизированный вариант такого ЗРК. Теперь конструкторы отчитались о создании принципиально новой системы, значительно увеличивающей оборонные возможности КНДР".

На этой же неделе стало известно об успешном полете новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
КНДР
Южная Корея
Продукция
Праща Давида
С-125
С-200
С-300
С-300П
С-75
Проекты
ГЗЛА
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