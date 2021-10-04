"Швабе" анонсировал создание новой дочерней компании в интересах медицины РФ и СНГ

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Новая дочерняя компания создаётся в структуре холдинга "Швабе", она будет заниматься установкой оборудования и продвижением на рынок в РФ и странах РФ медицинских и социальных автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП).

"Структура создана совместно с нижегородским заводом "Промтех". Компания образована в партнерстве "Швабе" и завода спецавтомобилей "Промышленные технологии" (Промтех). "Швабе-СпецАвто" сосредоточится на установке оборудования и продвижении медицинских и социальных АСМП на рынок. Завод "Промтех" выступает в качестве производственной площадки для холдинга", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в пятницу.

В линейке АСМП - машины Соболь Бизнес Prima и ГАЗель NEXT Prima, LADA Niva Legend Prima, LADA Largus Prima и LADA Largus Kub. "Ряд моделей из этого списка уже поступил на службу в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Владимирскую и Нижегородскую области, а также в Республику Мордовия. В перспективе рассматриваются поставки за рубеж", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Дмитроченко, в этой совместной работе холдинг опирается "на богатый опыт в направлении здравоохранения, реализованный в тесной связке с врачебным сообществом".