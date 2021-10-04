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Известия.ru

В США проверяют ракеты Blue Origin на безопасность

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Источник изображения: iz.ru

Власти США проверяют Blue Origin на безопасность. В Федеральное авиационное управление США поступили жалобы на качество производимых компанией ракет. Некоторые сотрудники Blue Origin заявили, что руководство уделяло скорости разработки и сборки ракет больше внимания безопасности полетов, передает телеканал «Известия». Тем временем представители компании считают претензии необоснованными. 20 июля 2021 года Blue Origin успешно выполнила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Тогда в космос отправился и глава компании — Джефф Безос.

Власти США проверяют Blue Origin на безопасность. В Федеральное авиационное управление США поступили жалобы на качество производимых компанией ракет. Некоторые сотрудники Blue Origin заявили, что руководство уделяло скорости разработки и сборки ракет больше внимания безопасности полетов, передает телеканал «Известия». Тем временем представители компании считают претензии необоснованными. 20 июля 2021 года Blue Origin успешно выполнила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Тогда в космос отправился и глава компании — Джефф Безос.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
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