Войти
ЦАМТО

Индия разместит четыре БЛА "Херон" Mk.2 в Ладакхе на границе с Китаем

292
0
0
Картинка, передаваемая БПЛА "Херон 1"
Картинка, передаваемая БПЛА "Херон 1".
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 1 октября. По информации израильских и индийских СМИ, на фоне роста напряженности в отношениях между Индией и Китаем из-за обострения ситуации в Ладакхе, МО Индии приняло решение приобрести четыре БЛА "Херон" Mk.2 компании IAI и разместить их в этом районе для ведения разведки.

Как сообщает ресурс Jpost.com, соглашение между Индией и IAI было подписано еще в середине января, но поставка БЛА затянулась из-за пандемии COVID-19. По данным The Times of India, первые два БЛА прибудут в Индию в течение двух месяцев, еще два других – в конце года.

Сделка стоимостью около 200 млн. долл. изначально предполагала 3-летнюю аренду, но затем Нью-Дели решил купить эти платформы в рамках плана модернизации вооруженных сил в условиях продолжающегося пограничного конфликта с Китаем.

Индийские СМИ сообщили, что согласно плану ВВС Индии, получившему название Project Cheetah, 90 БЛА "Херон-1", состоящих на вооружении ВВС, СВ и ВМС Индии, будут модернизированы с оснащением их вооружением, включая бомбы с лазерным наведением и противотанковые управляемые ракеты.

ВВС Индии эксплуатируют более 180 БЛА израильского производства, в том числе 108 "Серчер" производства IAI и 68 невооруженных "Херон-1", а также барражирующие боеприпасы "Харпи".

БЛА "Херон" Mk.2, являющийся модернизированной версией "Херон-1", сохранил те же размеры и общие технические характеристики. Отличием является увеличенный фюзеляж для размещения большего количества датчиков. Модернизированный аппарат также получил новую силовую установку – сертифицированный четырехтактный двигатель Rotax 915 iS мощностью 135 л.с. и трехлопастный толкающий винт.

Благодаря оснащению более крупными датчиками с улучшенными характеристиками, БЛА "Херон" Mk.2 может выполнять сбор информации на расстоянии десятков километров без пересечения границы. В числе потенциально возможных полезных нагрузок названы РЛС с синтезированной апертурой, электронно-оптические датчики, аппаратура радио- и радиоэлектронной разведки, а также гидролокаторы и магнитометр для обнаружения подводных лодок. БЛА "Херон" Mk.2 могут осуществлять взлет/посадку на любой ВПП в отсутствии наземных станций управления и маневрировать в экстремальных погодных условиях.

Максимальный взлетный вес БЛА "Херон" Mk.2 составляет 1350 кг, масса полезной нагрузки – 470 кг, максимальная скорость – 140 узлов (120 узлов у "Херон-1"), практический потолок – 35000 футов, продолжительность полета – 45 часов.

БЛА оснащен передовыми системами автоматизации, позволяющими оператору отключать двигатель и перезапускать его по команде, переданной по спутниковой связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Китай
Продукция
Searcher 2
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.03.2018
Индия провела испытания модернизированного БЛА "Рустом-2"
30.03.2016
В погоне за советской надежностью
09.07.2010
России нужны беспилотные образцы
26.04.2010
Нечем похвалиться
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 07:21
  • 1
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 04.10 06:26
  • 149
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 01:30
  • 8
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 01:25
  • 1
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 19:49
  • 66
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 03.10 19:36
  • 3
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 03.10 16:07
  • 11
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 02.10 21:49
  • 61
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 02.10 07:01
  • 5
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 02.10 01:45
  • 27
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 01.10 23:41
  • 53
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.10 19:53
  • 2
«Небесный тихоход» для гибридной войны