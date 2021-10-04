Индия разместит четыре БЛА "Херон" Mk.2 в Ладакхе на границе с Китаем

ЦАМТО, 1 октября. По информации израильских и индийских СМИ, на фоне роста напряженности в отношениях между Индией и Китаем из-за обострения ситуации в Ладакхе, МО Индии приняло решение приобрести четыре БЛА "Херон" Mk.2 компании IAI и разместить их в этом районе для ведения разведки.

Как сообщает ресурс Jpost.com, соглашение между Индией и IAI было подписано еще в середине января, но поставка БЛА затянулась из-за пандемии COVID-19. По данным The Times of India, первые два БЛА прибудут в Индию в течение двух месяцев, еще два других – в конце года.

Сделка стоимостью около 200 млн. долл. изначально предполагала 3-летнюю аренду, но затем Нью-Дели решил купить эти платформы в рамках плана модернизации вооруженных сил в условиях продолжающегося пограничного конфликта с Китаем.

Индийские СМИ сообщили, что согласно плану ВВС Индии, получившему название Project Cheetah, 90 БЛА "Херон-1", состоящих на вооружении ВВС, СВ и ВМС Индии, будут модернизированы с оснащением их вооружением, включая бомбы с лазерным наведением и противотанковые управляемые ракеты.

ВВС Индии эксплуатируют более 180 БЛА израильского производства, в том числе 108 "Серчер" производства IAI и 68 невооруженных "Херон-1", а также барражирующие боеприпасы "Харпи".

БЛА "Херон" Mk.2, являющийся модернизированной версией "Херон-1", сохранил те же размеры и общие технические характеристики. Отличием является увеличенный фюзеляж для размещения большего количества датчиков. Модернизированный аппарат также получил новую силовую установку – сертифицированный четырехтактный двигатель Rotax 915 iS мощностью 135 л.с. и трехлопастный толкающий винт.

Благодаря оснащению более крупными датчиками с улучшенными характеристиками, БЛА "Херон" Mk.2 может выполнять сбор информации на расстоянии десятков километров без пересечения границы. В числе потенциально возможных полезных нагрузок названы РЛС с синтезированной апертурой, электронно-оптические датчики, аппаратура радио- и радиоэлектронной разведки, а также гидролокаторы и магнитометр для обнаружения подводных лодок. БЛА "Херон" Mk.2 могут осуществлять взлет/посадку на любой ВПП в отсутствии наземных станций управления и маневрировать в экстремальных погодных условиях.

Максимальный взлетный вес БЛА "Херон" Mk.2 составляет 1350 кг, масса полезной нагрузки – 470 кг, максимальная скорость – 140 узлов (120 узлов у "Херон-1"), практический потолок – 35000 футов, продолжительность полета – 45 часов.

БЛА оснащен передовыми системами автоматизации, позволяющими оператору отключать двигатель и перезапускать его по команде, переданной по спутниковой связи.