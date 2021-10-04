Строительство головного фрегата F-110 для ВМС Испании начнется в марте 2022 года

ЦАМТО, 1 октября. Глава испанской судостроительной компании Navantia Рикардо Домингес сообщил, что предприятие Ria de Ferrol в марте 2022 года приступит к строительству первых секций фрегата F-110, предназначенного для ВМС Испании.

Как сообщает Infodefensa.com, Р.Домингес сделал это заявление на открытии Центра передовых технологий военно-морского сектора (CESENA) в Центре инноваций и услуг в области технологий и проектирования.

По его словам, начало строительства также послужит "рычагом для цифровой трансформации" верфей Navantia. В мае Navantia, ВМС и Минобороны Испании завершили защиту эскизного проекта (PDR) фрегата. Защита рабочего проекта запланирована на 2022 год.

Как сообщал ЦАМТО, новые фрегаты должны заменить состоящие на вооружении ВМС Испании фрегаты класса "Санта Мария". Они будут представлять собой многоцелевые корабли, предназначенные для участия в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. F-110 предназначены для противолодочной, противокорабельной борьбы и противовоздушной обороны. В мирное время фрегаты также предполагается использовать для оказания гуманитарной помощи и обеспечения безопасности на море.

Длина фрегата класса F-110 составит 145 м, ширина – 18 м, водоизмещение – 6100 т, скорость – до 35 узлов. Он будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой, ПКР "Гарпун", торпедными аппаратами, двумя 30-мм пушками, 16-контейнерной ВПУ и ЗРК ESSM (Evolved Sea Sparrow).

Кабинет министров Испании 29 марта 2019 года утвердил окончательное разрешение на строительство компанией Navantia пяти фрегатов класса F-110, ориентировочная стоимость которых составляет 4,317 млрд. евро. 23 апреля 2019 года Министерство обороны Испании заключило с Navantia контракт на постройку кораблей. Поставка первого фрегата запланирована на 2026 год, а последнего – на 2031 год.

В ноябре 2019 года правительство Испании уполномочило Министерство промышленности, торговли и туризма подписать с Navantia соглашение о начале реализации программы строительства фрегатов класса F-110 для ВМС страны. Финансирование работ будет осуществляться за счет кредита с нулевой процентной ставкой без гарантийных требований в размере 1,638 млрд. евро, выданного сроком на 7 лет (с 2019 по 2025 гг.).

Как ожидается, реализация проекта строительства фрегатов класса F-110 позволит провести цифровизацию верфей Navantia с использованием программы Shipyard 4.0 и обеспечит технологическое лидерство Испании в этом сегменте.