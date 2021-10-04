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Известия.ru

Американское издание назвало танк «Армата» бумажным тигром

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эксперт американского издания 19FortyFive, бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд в опубликованном 30 сентября материале подставил под сомнение реальное количество выпущенных танков Т-14 «Армата» и их участие в военных действиях в Сирии.

В частности, он допустил, что российский танк является не элементом «настоящей игры», а всего лишь «бумажным тигром».

Впервые новый танк был представлен в 2015 году на военном параде, напоминает Иствуд. Затем российские военные заявили, что к 2020 году произведут 2300 единиц Т-14. Но после этого, по словам эксперта, программа претерпела множество задержек и перерасхода средств, поэтому теперь танк может быть запущен в производство не раньше 2022 года.

«Сомнительно, что новая машина была развернута в Сирии в 2020 году. Если она и вошла на ближневосточный театр военных действий, то, вероятно, не участвовала в боевых действиях», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно эксперту, заявленная производителями новизна применения бронетехники на самом деле не отличается от маневров, практикуемых во времена Второй мировой войны.

Однако, как говорится в статье, нельзя не признать преимуществ Т-14 «Армата». В частности, основная пушка российского танка «может быть лучше, чем [аналогичное орудие] у немецкого Leopard 2».

«Т-14 «Армата» четвертого поколения, безусловно, впечатляет. У него более низкий силуэт, что затрудняет прицеливание. Танк имеет улучшенную модульную броню, состоящую из сплава стали и керамики, защиту от противотанковых ракет и РПГ», — информирует 19FortyFive.

Однако американский эксперт напоминает, что танковая программа Соединенных Штатов M1 Abrams, в свою очередь, усовершенствовала способы определения и уничтожения целей, манеру стрельбы, передвижения и связи.

Ранее, 23 августа, первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что опытную партию танков Т-14 «Армата» отгрузили для Министерства обороны России.

26 февраля, источники в Минобороны рассказали «Известиям», что танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

В феврале «Армату» впервые представили международным компаниям на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная «Уралвагонзаводом». На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. В случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125 мм пушки.

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Компании
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Уралвагонзавод
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