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Российская газета

ФСБ утвердила перечень запрещенной для передачи за границу информации

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Источник изображения: Алексей Никольский/РИА Новости

Директор ФСБ Александр Бортников подписал приказ об утверждении перечня данных, не содержащих гостайну, но которые запрещено передавать иностранным государствам. Лица, которые передадут такую информацию, могут быть признаны иноагентами. В перечень вошли 60 пунктов. Двадцать два из них касаются сведений в области военной деятельности РФ.

Среди несекретных данных указываются сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки. Кроме того, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей а также о преступлениях в армии и о ее моральном состоянии. Также в перечень вошли сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями ФСБ и военных следственных органов СК России, за исключением сведений, преданных гласности с разрешения уполномоченных сотрудников ФСБ и СК.

Большая часть раздела военно-производственных сведений, в который вошли 38 пунктов, почти полностью посвящена защите информации об отечественной космической программе. В частности, согласно перечню к таким сведениям, не подпадающим под категорию гостайны, отнесены данные о целевых программах "Роскосмоса", сведения о финансовом состоянии космической корпорации и возможных проблемах. Кроме того, согласно проекту приказа, это касается и сведений о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планов по их разработке. Не должны попасть к иностранцам данные о новых технологиях, в том числе на новых физических принципах, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

Кроме того, в перечень внесены сведения о закупках и потребностях в закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники, сведения о программах международного сотрудничества в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе. Сведения об экспорте и импорте космической техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Лица, осуществляющие сбор такой информации, согласно приказу директора ФСБ, могут быть отнесены к иностранным агентам.


Иван Егоров

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