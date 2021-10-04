ФСБ утвердила перечень запрещенной для передачи за границу информации

Директор ФСБ Александр Бортников подписал приказ об утверждении перечня данных, не содержащих гостайну, но которые запрещено передавать иностранным государствам. Лица, которые передадут такую информацию, могут быть признаны иноагентами. В перечень вошли 60 пунктов. Двадцать два из них касаются сведений в области военной деятельности РФ.

Среди несекретных данных указываются сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки. Кроме того, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей а также о преступлениях в армии и о ее моральном состоянии. Также в перечень вошли сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями ФСБ и военных следственных органов СК России, за исключением сведений, преданных гласности с разрешения уполномоченных сотрудников ФСБ и СК.

Большая часть раздела военно-производственных сведений, в который вошли 38 пунктов, почти полностью посвящена защите информации об отечественной космической программе. В частности, согласно перечню к таким сведениям, не подпадающим под категорию гостайны, отнесены данные о целевых программах "Роскосмоса", сведения о финансовом состоянии космической корпорации и возможных проблемах. Кроме того, согласно проекту приказа, это касается и сведений о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планов по их разработке. Не должны попасть к иностранцам данные о новых технологиях, в том числе на новых физических принципах, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

Кроме того, в перечень внесены сведения о закупках и потребностях в закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники, сведения о программах международного сотрудничества в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе. Сведения об экспорте и импорте космической техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Лица, осуществляющие сбор такой информации, согласно приказу директора ФСБ, могут быть отнесены к иностранным агентам.

Иван Егоров