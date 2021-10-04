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Российская газета

Закупку пистолетов "Удав" для армии планируют начать в 2022 году

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Источник изображения: Александр Корольков/РГ

В будущем году планируется начать закупку пистолетных комплексов "Удав" в общевойсковой и специальной комплектации. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

В интервью газете "Красная звезда" он отметил, что в комплект входят прибор малошумной стрельбы, целеуказатели и фонарик. Пистолетный комплекс имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола. Предполагается, что именно "Удав" должен заменить пистолет Макарова.

Кроме того, Сухопутные войска будут получать и другие образцы нового стрелкового оружия. Уже поставляются автоматы АК-12. Военнослужащие активно осваивают данное оружие в процессе боевой подготовки. На вооружении примут и снайперскую винтовку Чукавина калибра 7,62 миллиметра. В нынешнем году завершили ее государственные испытания.


Светлана Цыганкова

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Продукция
АК-12
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