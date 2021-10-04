Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предлагает компаниям ТЭК России индустриальное партнерство

На выставке в Санкт-Петербурге будет представлен макет автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма"

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Инновационные разработки для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России покажет концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Десятом Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), который пройдёт с 5 по 8 октября.

"Холдинг представит инновационные разработки для топливно-энергетической отрасли, а также продемонстрирует свои компетенции в области разработки и производства высокотехнологичного оборудования для ТЭК, специального оборудования", - сказано в сообщении холдинга, распространённом в пятницу.

"Участники и гости форума смогут ознакомиться с продукцией, производимой концерном в рамках импортозамещения в интересах ПАО "Газпром". На интерактивном макете в рамках экспозиции холдинга будет показана работа сборочно-испытательного комплекса, предназначенного для проведения испытаний на прочность и герметичность оборудования для подводной добычи углеводородов (создан на базе АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей")", - говорится в сообщении.

На выставочной экспозиции концерна будет представлен макет автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма".

"Подводный "беспилотник" будет оснащаться высокоточным навигационным оборудованием, системой связи и широким набором других опций, необходимых для решения задач под водой. Планируется, что "Сарма" будет обладать автономностью до трех месяцев, что особенно важно для работы подо льдом, в климатических условиях Арктики", - отмечено в пресс-релизе.

По словам генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-нтей" Яна Новикова, "разработка и производство высокотехнологичной продукции в интересах ТЭК является одним из приоритетных направлений развития концерна в рамках реализации программы диверсификации".

Он напомнил, что на сегодняшний день уже реализовано несколько проектов в области разработки, производства и поставки высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли.

"Наиболее показательным примером успешного индустриального партнерства является сотрудничество холдинга с ПАО "Газпром". В ходе проектной работы было разработано и изготовлено оборудование для подводной добычи углеводородов, а также создан уникальный сборочно-испытательный комплекс на базе Нижегородского завода 70-летия Победы. Объем собственных затрат на создание испытательного центра составил более 820 млн руб., до конца текущего года в проект планируется дополнительно вложить 52 млн руб.", - отметил глава концерна, которого цитирует пресс-служба.

Новиков также подчеркнул, что современная научно-производственная база и интегрированная структура холдинга обеспечивают успешное решение задачи по импортозамещению зарубежной продукции и позволяют предложить рынку ряд инновационных отечественных разработок.

"Во взаимоотношениях с партнерами "Алмаз-Антей" придерживается принципа клиентоцентричности, предлагает полный цикл реализации проектов - от разработки до сервисного обслуживания", - констатировал Новиков.