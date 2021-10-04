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ТАСС

Отправку миссии Crew-3 на МКС перенесли на 30 октября

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

На борту корабля компании SpaceX будут находиться три американских астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Американское космическое ведомство и компания SpaceX скорректировали сроки отправки на Международную космическую станцию (МКС) третьего экипажа на корабле Crew Dragon. Как указано в сообщении NASA, запуск планируется осуществить 30 октября.

"НАСА и SpaceX планируют осуществить запуск на МКС миссии Crew-3 в 2:43 EDT (9:43 мск) 30 октября. Корректировка даты предусматривает две последовательные попытки... запасное время - 2:21 (9:21 мск) 31 октября", - написано на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На борту космического корабля компании SpaceX будут находиться три американских астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

Ранее запуск планировалось провести 31 октября. Следующую ротацию американской части экипажа станции планируется провести в апреле.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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