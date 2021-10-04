Izumo испытают в качестве авианосца

Япония готова к временному перепрофилированию своих вертолётоносцев в авианосцы. Вчера, 30 сентября, пресс-служба Минобороны Японии сообщила о том, что в период с 3 по 7 октября на корабле JS Izumo состоятся лётные испытания истребителей F-35.

Испытания планируется провести в Тихом океана у японского побережья. Для тестирования будут использоваться самолёты корпуса морской пехоты США. Испытания должны показать совместимость нового оборудования, установленного на JS Izumo, с истребителями F-35B.

Вертолётоносцы типа Izumo Источник изображения: defensenews.com

Япония является одной из стран-участниц программы разработки истребителей F-35 и закупает модификацию F-35A для своих ВВС. Слухи о планах Японии переоборудовать свои вертолётоносцы типа Izumo в лёгкие авианосцы ходят уже давно, а в 2018 году появилась информация об официальном намерении японского правительства закупить истребители F-35B для формирования авиакрыла этих кораблей.

Япония уже официально заказала 8 единиц F-35B, всего планируется закупить 42 истребителя вертикального взлёта и посадки вдобавок к 157 самолётам F-35A.