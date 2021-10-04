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ЦАМТО

США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 млн. долл.

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Американский катер Mark VI
Американский катер Mark VI.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Scott

ЦАМТО, 1 октября. США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 млн. долл., передает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение американского военного ведомства.

Как говорится в сообщении, ожидается, что работы по производству катеров Mark VI для Украины завершатся в 2025 году. Контракт касается проектирования, строительства и оснащения "шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных", сообщает ведомство. Сумма контракта – 84,25 млн. долл.

Летом 2020 года Госдепартамент США одобрил продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 млн. долл., цитирует "РИА Новости" сообщение Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) МО США.

Правительство Украины запросило возможность покупки до 16 патрульных катеров Mark VI, 32 пулеметов MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 ручных пулеметов МК44 (32 для установки и 8 запасных) и другие комплектующие, а также услуги по техобслуживанию катеров.

Экипаж катера – 10 человек, всего на его борту могут разместиться до 20 человек. Максимальная скорость – 85 км/ч.

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Страны
США
Украина
Продукция
SH-60
Проекты
2020-й год
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