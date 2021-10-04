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ЦАМТО

Палубные летчики Северного флота завершили подготовку на авиатренажере в Крыму

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Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках
Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках.
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

ЦАМТО, 1 октября. Летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на Су-33 завершили в Крыму программу летной подготовки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полетную палубу тяжелого авианесущего крейсера.

Под руководством опытного инструктора – полковника Павла Подгузова (одного из учеников легендарного летчика Героя России Тимура Апакидзе) и командира авиаполка подполковника Вячеслава Лунина программа тренировочных полетов была полностью выполнена.

Североморцы летали на учебно-тренировочном самолете Су-25УТГ и на боевых Су-33.

Подготовка продолжалась более месяца. За это время к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

В настоящее время летный и технический состав корабельного истребительного авиаполка готовится к перебазированию из Крыма в Мурманскую область к постоянному месту службы. На учебном тренажере в Саках их поменяют летчики отдельного корабельного истребительного авиаполка на МиГ-29К, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
НИТКА
Су-25
Су-33
Проекты
Авианосец
СФ
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