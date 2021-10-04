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ТАСС

Путин отмечает высокий уровень подготовки личного состава Сухопутных войск России

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент выразил уверенность, что в Сухопутных войсках будет сохранено и приумножено наследие предшественников

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником, выразив особую признательность ветеранам, которые "разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины".

"Мы отдаем дань безмерного уважения многим поколениям талантливых, мужественных военачальников, офицеров и рядовых, вписавших героические страницы в историю страны. И, конечно, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны особые слова признательности нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что в Сухопутных войсках будет сохранено и приумножено наследие предшественников. "Сегодня, как и во все времена, личный состав Сухопутных войск демонстрирует высокий уровень подготовки. Вы с честью выполняете поставленные задачи, показываете хорошие результаты в ходе внезапных проверок, учений и маневров", - указал президент.

1 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Сухопутных войск. Выбор этой даты обусловлен тем, что 1 октября 1550 года царь Иван IV Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", создав регулярное сухопутное войско (стрелецкие полки).

В состав СВ входят мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, а также специальные войска (разведывательные, радиоэлектронной борьбы, инженерные, войска радиационной, химической и биологической защиты).

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