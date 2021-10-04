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Ледовое судно «Адмирал Угрюмов» усилит охрану российской границы на Сахалине

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новое патрульное судно ледового класса «Адмирал Угрюмов», проследовав из Высоцка в Ленинградской области Северным морским путем, прибыло к месту постоянного базирования в Невельск на Сахалине в распоряжение пограничников.

«1 октября в Невельске Сахалинской области состоялось торжественное мероприятие по встрече нового пограничного патрульного судна «Адмирал Угрюмов» после перехода Северным морским путем в пункт постоянного базирования. В нем приняли участие глава региона, представители подразделений силовых структур», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Экипаж судна совершил переход по маршруту Высоцк — Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Невельск, преодолев за 26 суток 7 731 милю, более 3 000 из которых прошел по Северному морскому пути.

«Это шестое судно в серии и третье, построенное для пограничников Сахалина», — отметили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что пограничные органы на плановой основе оснащаются современными образцами вооружения и техники для решения задач пограничной деятельности и иных законных интересов России. За последние пять лет пограничники получили более 50 кораблей и катеров.

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Страны
Россия
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