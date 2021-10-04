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Связисты создали высокозащищенную сеть с многоступенчатым дублированием

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты войск связи Восточного военного округа (ВВО) провели масштабную радиотренировку.

В ходе учений они отработали обеспечение устойчивой и непрерывной связи между пунктами управления объединения.

Военные связисты выполнили нормативы по развертыванию радиостанций средней мощности «Артек», унифицированных командно-штабных машин на базе бронетранспортера БТР-80, аппаратных станций и комплексов связи «Редут» после совершения марша и прибытия в незнакомый район, а затем отработали способы обеспечения связи в различных режимах и провели сеансы видеоконференции.

Также на учении были отработаны вопросы маскировки полевых пунктов управления и защиты их от атак ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Выполнение поставленных задач проводилось в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечило подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов шума.

Всего в мероприятии приняло участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной техники, в том числе современные комплексы «Редут», радиорелейные станции, радиостанции и портативные станции спутниковой связи «Белозер».

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