Индийские Су-30 проведут учебные бои с японскими истребителями

Японские истребители получат опыт столкновения с Су-30

ВВС Индии направляют свои истребители Су-30МКИ в Японию для совместных учений с Силами воздушной самообороны Японии. Об этом сообщает The Drive со ссылкой японскую газету Sankei Shimbun.

Тренировки проводятся на фоне сложных отношений обеих стран с Китаем. Как отмечается в статье, НОАК также имеет на вооружении Су-30, которые дислоцируются вблизи воздушного пространства Японии.

Ранее индийские Су-30 уже участвовали в совместных учениях с американскими F-15 и британскими Typhoon. Для японских летчиков-истребителей, летающих на F-15, F-2 и недавно приобретенных F-35, совместные учения станут редкой возможностью отработать воздушный бой против Су-30 российской разработки, отмечает автор статьи.

"Ценность тренировок с индийскими Су-30 для Японии может быть значительной", - считает Кори Уоллес, сотрудник японского университета Канагава. "Силы воздушной самообороны получат представление о маневренности Су-30, дальности полета, расходе топлива и времени на техническое обслуживание, что может быть жизненно важным для планирования во время затяжного конфликта".

Кроме того, индийские Су-30 оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, что делает их особенно ценными для отработки ближнего воздушного боя.

Сейчас ВВС Индии располагают более чем 250 истребителями Су-30МКИ, большинство из которых были собраны по лицензии индийской авиастроительной компанией HAL. Они оснащены израильской и французской авионикой и системами радиоэлектронной борьбы.

Олег Корякин (Казань)