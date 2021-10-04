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Российская газета

Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение

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Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Российские военные получат на вооружение переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения "Метка". Как сообщил газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, ПЗРК имеет ракету с устойчивой ко всем видам оптических помех головкой самонаведения.

Другие тактико-технические характеристики переносного зенитного ракетного комплекса не раскрываются.

Отметим, что сейчас на вооружении российских зенитчиков стоят ПЗРК "Верба". Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов, а также крылатых ракет и беспилотников на высотах от 10 метров до 4,5 километров и на дальности от 500 метров до 6,5 километра. Эти показатели значительно превосходят возможности иностранных ПЗРК. Например, американский FIM-92 Stinger способен сбивать цели на высоте от 180 метров до 3,8 километров.

Кроме того, ракету "Вербы" не вводят в заблуждение тепловые ловушки и другие помехи. Это достигается благодаря особой трехспектральной головке самонаведения, действующей в ультрафиолетовом и двух инфракрасных диапазонах. В состав комплекса помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания "свой-чужой", модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Stinger
Верба ПЗРК
Проекты
БПЛА
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