Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение

Российские военные получат на вооружение переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения "Метка". Как сообщил газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, ПЗРК имеет ракету с устойчивой ко всем видам оптических помех головкой самонаведения.

Другие тактико-технические характеристики переносного зенитного ракетного комплекса не раскрываются.

Отметим, что сейчас на вооружении российских зенитчиков стоят ПЗРК "Верба". Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов, а также крылатых ракет и беспилотников на высотах от 10 метров до 4,5 километров и на дальности от 500 метров до 6,5 километра. Эти показатели значительно превосходят возможности иностранных ПЗРК. Например, американский FIM-92 Stinger способен сбивать цели на высоте от 180 метров до 3,8 километров.

Кроме того, ракету "Вербы" не вводят в заблуждение тепловые ловушки и другие помехи. Это достигается благодаря особой трехспектральной головке самонаведения, действующей в ультрафиолетовом и двух инфракрасных диапазонах. В состав комплекса помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания "свой-чужой", модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей.

Николай Грищенко