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Российская газета

Опытная эксплуатация роботов "Уран-9" в войсках начнется в 2022 году

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Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Войсковая эксплуатация боевых робототехнических комплексов "Уран-9" начнется с 2022 года. По ее результатам примут решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск.

Об этом газете "Красная звезда" в интервью по случаю Дня сухопутных войск, который отмечается 1 октября, заявил главнокомандующий СВ генерал армии Олег Салюков. Он сообщил, что в нынешнем году в боевых порядках общевойсковых подразделений наряду с экипажной техникой применяли боевые робототехнические комплексы "Уран-9", а также "Нерехта". Это происходило и на учениях "Запад-2021".

Данные комплексы отрабатывали отдельные тактические эпизоды в части ведения разведки и поражения противника. С помощью автоматической пушки калибра 30 миллиметров, пулемета, противотанковых управляемых ракет, которыми вооружены роботы, все цели были поражены. Управляли комплексами операторы, находившиеся на удалении в полтора километра, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника.

А вообще, как добавил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, с 2019 года ведется разработка перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Нерехта РТК
Уран-9
Проекты
Военные учения
Робот
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