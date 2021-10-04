Войти
Lenta.ru

В России засомневались в наличии гиперзвуковых ракет у КНДР

325
0
0
Источник изображения: Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник в отставке Виктор Есин засомневался в наличии гиперзвуковых ракет у КНДР. По его мнению, подобные разработки не соответствуют промышленному уровню Северной Кореи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Есин отметил, что он сомневается в готовности Пхеньяна создавать гиперзвуковое оружие. «Уровень развития промышленности Северной Кореи не дает оснований утверждать, что это реально случилось», — отметил он, комментируя заявления об испытаниях гиперзвуковой ракеты.

Бывший начальник главного штаба предположил, что в КНДР испытали обычную баллистическую ракету, выдав ее за гиперзвуковое оружие. Он подчеркнул, что технологии создания гиперзвуковых ракет есть только у России, США и Китая.

29 сентября стало известно об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в Северной Корее. Как сообщает РИА Новости, Академия оборонных наук КНДР провела запуск ракеты в Тоянри, округ Ренгрим.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об испытаниях железнодорожного ракетного комплекса в КНДР.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
20.03.2019
Стихия не пощадила: затоплены "самолеты судного дня"
18.02.2019
Ядерное домино: новая гонка вооружений глазами аналитиков Мюнхенской конференции по безопасности (Українська правда, Украина)
28.03.2016
Под предлогом обороны
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
18.06.2012
Роль и место ПРО в большой стратегии
13.08.2009
Полеты ВВС «во сне и наяву»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 07:21
  • 1
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 04.10 06:26
  • 149
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 01:30
  • 8
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 01:25
  • 1
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 19:49
  • 66
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 03.10 19:36
  • 3
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 03.10 16:07
  • 11
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 02.10 21:49
  • 61
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 02.10 07:01
  • 5
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 02.10 01:45
  • 27
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 01.10 23:41
  • 53
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.10 19:53
  • 2
«Небесный тихоход» для гибридной войны