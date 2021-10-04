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ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом

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ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Получить этот статус можно, в частности, за сбор и передачу данных из сферы обороны и космической отрасли, например о финансовых проблемах «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России. Эти и другие данные не считаются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями.

Такой перечень ФСБ разработала в соответствии с поправками в законодательство, принятыми Госдумой и президентом Владимиром Путиным в конце 2020 года. Тогда власти внесли еще одну статью в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ" ("закон Димы Яковлева"). В ней прописывались условия признания иностранными агентами физических лиц: вносить последних в соответствующий реестр теперь можно в том числе за "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации". При этом неважно, кто претендент на попадание в реестр - гражданин России или иностранец, - признать иноагентом за сбор этих данных в интересах иностранного источника можно вне зависимости от наличия иностранного паспорта. Список именно таких сведений и подготовила ФСБ.

Полный перечень, опубликованный ФСБ, состоит из 60 пунктов, изложенных на девяти страницах.

В частности, лицо может быть признано иноагентом, если собирает

  • сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;
  • сведения о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, военных следственных органов Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной службы и т.д.;
  • сведения о "строительстве и развитии" войск и воинских формирований;
  • сведения о закупках, проводимых армией;
  • "сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках";
  • сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров;
  • сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);
  • сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением информации, содержащейся в открытом доступе;
  • "сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в одной или нескольких областях деятельности".

Согласно принятым в декабре прошлого года поправкам в законодательство, иноагентами могут быть признаны как физлица, так и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование и/или какую-либо организационную помощь из-за рубежа. Все, кто подпадает под критерии признания иноагентами, обязаны подавать заявление о включении в соответствующий список. Они также должны будут предоставить в Минюст данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, которые получили из иностранных источников. Иноагентам запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, а в любых публикациях, в том числе на личных страницах в соцсетях, необходимо указывать их иноагентский статус.

За "злостное уклонение от исполнения обязанностей" иноагентов предусмотрено уголовное преследование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс были внесены также в конце прошлого года.Так, за непредоставление документов, необходимых для включения в рееестр иноагентов, могут приговорить к штрафу в размере 300 тыс. руб. или лишению свободы на срок до двух лет. Те же наказания предусмотрены за неисполнение требований к СМИ-иноагенту или обязанности подавать регулярные отчеты о своей деятельности.


Автор: Георгий Тадтаев

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