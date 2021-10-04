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ТАСС

Грузовой корабль Dragon приводнился в Атлантическом океане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Он доставил на Землю с МКС порядка 2,9 тонн грузов

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в четверг вечером совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

Корабль приводнился в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 мск пятницы). Он доставил на Землю с Международной космической станции (МКС) порядка 2,9 тонн грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Отстыковка Dragon от космической станции произошла ранее в четверг в автоматическом режиме.

Dragon в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС, доставил 30 августа на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он взял на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

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