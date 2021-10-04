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ТАСС

Япония отложила запуск ракеты Epsilon с вьетнамским спутником NanoDragon

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Эпсилон
Ракета-носитель «Эпсилон».
Источник изображения: Jaxa

О причинах такого решения не сообщается

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отложило запланированный на пятницу запуск ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками, включая вьетнамский аппарат NanoDragon. Об этом говорится в сообщении JAXA.

Все приготовления к старту были завершены, однако в самый последний момент перед запуском оператор объявил о его приостановке. О причинах такого решения на данный момент не сообщается. Погодные условия в районе космодрома Утиноура в префектуре Кагосима нормальные.

NanoDragon, который весит 3,8 кг, был разработан, собран и протестирован специалистами Национального космического центра (НКЦ) при Вьетнамской академии науки и технологий. Он должен принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности в море.

Помимо него Epsilon-5 должен был вывести на орбиту еще восемь японских небольших спутников, в том числе разработки компании Mitsubishi Heavy Industries.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Япония
Компании
JAXA
MHI
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