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Вестник Мордовии

Т-90С Азербайджана превосходят все иранские танки, но их мало

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Танк "Чифтан"

Иранская армия перебросили к границе с Азербайджаном бригаду 16-й бронетанковой дивизии, вооруженную танками "Чифтен".

Эти закупленные в Великобритании еще до исламской революции боевые машины, конечно же, не могут считаться современными, хотя часть из них проходила модернизацию, включавшую, в том числе установку 840-сильных двигателей В-84 от Т-72С, усовершенствованных прицелов, включая ночные.

Тем не менее, они существенно уступают азербайджанским Т-90С по всем характеристикам. И, в случае встречи в бою, потери иранцев будут серьезными. Правда, сейчас в войсках не больше 90 единиц "девяностых".

Военные эксперты высказывали несколько версий, объясняя, почему к границе отправили устаревшие "Чифтены". Основная из них заключается в том, что иранцы уверены в разрядке напряженности дипломатическими методами.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Т-72С армии Ирана

В то же время более пессимистично настроенные считают, что это сделано для того, чтобы на начальном этапе конфликта избежать дружественного огня. Если бы на их месте оказались иранские Т-72С, то расчеты ПТУР, артиллеристы, операторы БПЛА могли бы ошибочно принять их за Т-72Б противника.

Если "Чифтенов" у Ирана всего сотня штук, то упомянутых выше Т-72С - около 480. Эти танки благодаря регулярным ремонтам поддерживаются в хорошем боеспособном состоянии. Для них выпускают управляемые противотанковые ракеты, являющиеся клонами российских изделий.

"Эски" можно назвать аналогами азербайджанских Т-72М1 "Аслан", которых в настоящее время едва более сотни. Также против Ирана могут быть брошены около 150 не модернизированных "семьдесят вторых", в том числе устаревших Т-72А. В ходе войны с Арменией были расконсервированы еще примерно 90 Т-54Б и Т-55.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Т-72М1 "Аслан"

Иран, в свою очередь, имеет еще около 900 танков. Сюда входят трофейные иракские Т-72М1, Т-62, М60А1, модернизированные Т-55 и Тип 69.

Еще 470 танков имеются у Корпуса стражей исламской революции.

Разумеется, одни танки не воюют, их поддерживает механизированная пехота ( к слову, у Ирана более 600 БМП-1 и БМП-2), зенитные самоходные и артиллерийские установки, буксируемые пушки и гаубицы, противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня. В воздухе, как правило, действует авиация, в том числе ударные беспилотники и боевые вертолеты.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Т-90С

Если конфликт не удастся урегулировать и одна из сторон пойдет на дальнейшее обострение, то по своей интенсивности боевые действия превзойдут недавние кровопролитные боевые действия за Карабах.

Дмитрий Лемешко

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