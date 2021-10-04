Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят в войска с 2022 года

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Ударные робототехнические комплексы "Уран-9" поступят на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска с 2022 года, в ближайшее время их планируется принять на вооружение, сообщил главком этого вида Вооруженных сил РФ Олег Салюков.

"В настоящее время организована работа по принятию данных робототехнических комплексов на вооружение, после чего в 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск", - сказал генерал в интервью "Красной звезде" по случаю отмечаемого в пятницу в России Дня Сухопутных войск.

Салюков напомнил, что в этом году боевые роботы "Уран-9", наряду с комплексами "Нерехта", впервые были применены в боевых порядках общевойсковых подразделений. Причем роботы смогли поразить все свои цели. "Управление РТК осуществлялось операторами, находившихся в пунктах управления на удалении 1,5 км, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника", - уточнил главком СВ.

Роботы "Уран-9" вооружены 30-мм пушками, комплексом управляемого вооружения "Атака", а также пулеметами и реактивными пехотными огнеметами. Их боевая масса достигает 12 тонн.