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Интерфакс-АВН

КНДР сообщает об испытании новой зенитной ракеты

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Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея сообщила, что испытала зенитную ракету нового типа, сообщает ЦТАК.

"Академия оборонных наук КНДР провела 30 сентября испытательный пуск зенитной ракеты, недавно разработанной ею, с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также всесторонних боевых характеристик ракеты", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что за испытанием наблюдал член президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон.

Согласно ЦТАК, в ходе испытания подтверждены "удивительные" боевые характеристики зенитной ракеты нового типа, в которую "внедрены важные инновационные технологии, в том числе технология управления парными рулями и двойной импульсный полетный двигатель", в результате чего была обеспечена "быстрая реакция", улучшилась "точность управляемости", а зона поражения воздушных целей значительно увеличилась.

"Нынешний комплексный запуск имеет большое практическое значение в исследовании и разработке разных перспективных противовоздушных ракетных систем ", - пишет агентство.

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КНДР
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