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Маск и Безос не ответили на приглашение Рогозина посетить Байконур

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Роскосмос не получил ответ от американских предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса посетить запуск транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», запланированный на 5 октября с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Кроме того, на пуск также был приглашен предприниматель Ричард Брэнсон, ответа от него тоже так и не поступало, рассказали в Роскосмосе.

В конце августа генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении пригласить на космодром Байконур американских предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса. Также Рогозин допустил приглашение Маска на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди.

Запуск транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. Корабль отправит на МКС космонавта Антона Шкаплерова, и съемочную группу российского фильма под рабочим названием «Вызов».


Марина Совина

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
МКС
Союз ПКК
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