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ТАСС

В перспективную экипировку Сухопутных войск интегрируют беспилотники и экзоскелеты

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Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Также продолжится модернизация существующей экипировки "Ратник", рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, носимая робототехника и экзоскелеты интегрируются в состав перспективной экипировки Сухопутных войск РФ. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

"Говоря о боевой экипировке "солдата будущего", необходимо отметить, что в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой "робототехнической" подсистемы, в которую входят мини- и микро- БПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты", - проинформировал Салюков.

По его словам, продолжается модернизация существующей экипировки "Ратник". "Процесс совершенствования боевой экипировки "Ратник" не останавливался ни на минуту", - сказал Салюков. Боевой экипировкой "Ратник" военнослужащие Сухопутных войск РФ обеспечены в необходимом объеме для выполнения возложенных задач, добавил он.

С 2019 года начался комплекс работ "Сотник" - разрабатываются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты, отметил Салюков.

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