В 2022 году начнется опытная войсковая эксплуатация боевых роботов в Сухопутных войсках

По словам главкома СВ генерала армии Олега Салюкова, с 2019 года идет разработка перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего классов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Опытная войсковая эксплуатация боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" начнется в Сухопутных войсках (СВ) в 2022 году. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" главком СВ генерал армии Олег Салюков.

В ходе стратегических учений "Запад-2021" впервые в боевых порядках использовались робототехнические комплексы. Как отметил главком, роботы, вооруженные 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, противотанковыми управляемыми ракетами, поразили все обнаруженные цели.

"В настоящее время организована работа по принятию данных робототехнических комплексов на вооружение, после чего в 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск", - сказал Салюков.

Он также отметил, что с 2019 года идет разработка перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего классов (опытно-конструкторские работы "Штурм" и "Соратник").

"В данных ОКР будет отработан вопрос комплексированного управления наземными и воздушными роботизированными средствами за счет функционирования программно-аппаратного комплекса роботизации (получения, обработки и передачи разведывательной информации с помощью БПЛА на наземный пункт управления боевыми робототехническими комплексами)", - пояснил главком.