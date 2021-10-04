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ТАСС

Минобороны планирует начать закупку пистолетов "Удав" в 2022 году

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Пистолет «Удав»
Пистолет «Удав».
Источник изображения: rostec.ru

Пистолетный комплекс имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ намерено начать закупку новейших пистолетов "Удав" в общевойсковой и специальной комплектации в 2022 году. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

"Со следующего года спланирована закупка пистолетных комплексов "Удав" в "общевойсковой" и "специальной" комплектации (имеется прибор малошумной стрельбы, целеуказатели, фонарик). Пистолетный комплекс "Удав" имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола", - проинформировал Салюков.

В соединения и воинские части также поставляются автоматы Калашникова АК-12, добавил Салюков. "Оснащение ими происходит поэтапно и достаточно ритмичными темпами, военнослужащие активно осваивают данное оружие в процессе боевой подготовки", - сказал он.

Как отметил Салюков, госиспытания новейшей снайперской винтовки Чукавина уже завершены. "Также в текущем году завершены государственные испытания 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которую будем принимать на вооружение", - добавил он.

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