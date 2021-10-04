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ТАСС

В российские войска поставили партию новейших вертолетов Ми-28НМ

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Ми-28НМ
Ми-28НМ.
Источник изображения: © Фото : Григорий Ш. / RussianPlanes.net

Свой первый полет модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ совершил 12 октября 2016 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Партия новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" поступила в войска в рамках гособоронзаказа. Об этом говорится в опубликованной в пятницу инфографике в газете "Красная звезда".

"Гособоронзаказ: вертолеты Ми-28НМ и 152-мм самоходные гаубицы "Мста-СМ" поставлены в войска", - отмечается в материале.

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ совершил свой первый полет 12 октября 2016 года. Облик модернизированных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии машины. Вертолет получил надвтулочную радиолокационную станцию, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию и перспективные виды вооружения. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020-2027 годах.

Гаубица "Мста-СМ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы условного противника. Основу огневой мощи САУ 2С33 "Мста-СМ", являющейся предшественницей новейшей 2С35 "Коалиция-СВ", составляет орудие 2А65 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту.

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
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