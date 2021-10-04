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Российская газета

Оклады военных увеличились на 3,7%

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С октября выросло денежное довольствие у целого ряда российских силовиков. Речь не только о военнослужащих армии и флота, но и сотрудниках министерств и ведомств, имеющих воинские и специальные звания.

Согласно Постановлению Правительства РФ N 772 от 24 мая нынешнего года, их должностные оклады и оклады по воинским званиям с нынешнего месяца увеличиваются на 3,7 процента. Поскольку размеры этих самых окладов у силовиков различные, точно сказать, сколько теперь будет получать, скажем, командир мотострелкового взвода или начальник пожарного расчета, проблематично. Итоговую сумму для каждого такого специалиста рассчитают индивидуально. Однако понятно, что его кошелек в результате октябрьского повышения потяжелеет не на одну сотню рублей. Для многих военных такая добавка будет исчисляться четырехзначной цифрой.

Зато доподлинно известно, на кого распространится подобная финансовая практика. В постановлении правительства сказано, что увеличение окладов произойдет у военнослужащих по контракту и по призыву. А также у людей, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции. И еще - у сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. Повышение касается и тех, кто служит в федеральной противопожарной службе, таможенных органах, и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Согласно действующей в России практике одновременно с повышением с октября 2021 года будут пересчитаны размеры военно-пенсионных выплат. По некоторым данным, они коснутся более 2,5 миллиона отставников.

Известно, что доходы силовиков в России продолжат расти и далее. По поручению президента РФ в ближайшие годы денежное довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов будут индексировать суммой, превышающей прогнозируемый уровень инфляции в нашей стране.


Юрий Гаврилов

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Росгвардия
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