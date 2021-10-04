Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Вариант комплекса "Панцирь" для войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и истребитель беспилотников "Деривация-ПВО " в ближайшее время примут на вооружение, сообщил главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

"В ближайшей перспективе планируется принять на вооружение боевую машину для отделений стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО", новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ", средство борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами - 57-мм зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", - сказал Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Панцирь-С" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы"). Применяется, в частности, для защиты российских баз в Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", боевая машина "Деривация-ПВО", которую назвали истребителем беспилотников, также способна вести борьбу с крылатыми и авиационными ракетами, самолетами и вертолетами, одиночными снарядами, наземными и надводными легкобронированными целями. В боекомплект входят пять типов боеприпасов. Боевая машина способна бороться с мини- и микробеспилотниками за счёт применения инновационного снаряда с программируемым подрывом вблизи цели. "Деривация" заменит зенитные самоходные установки "Шилка".

Главком сообщил, что в скором времени Сухопутные войска примут на вооружение переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения "Метка", оснащённый устойчивой ко всем видам оптических помех головкой самонаведения.