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Интерфакс-АВН

В России завершается разработка линейки артиллерийского вооружения для Арктики

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120-миллиметровый самоходный миномет "Флокс"
120-миллиметровый самоходный миномет "Флокс".
Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил о завершении разработки линейки образцов артиллерийско-миномётного вооружения для применения в Арктике.

"В целях повышения мобильности и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения на различных типах шасси", - сказал Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он сообщил, что среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и 82-мм самоходный миномёт "Дрок".

26 августа в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ, "Ростех") сообщили "Интерфаксу" о завершении в 2022 году государственных испытаний нового самоходного миномета "Дрок"

"Дрок" - боевая машина 2С41 высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на автомобильном шасси.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
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