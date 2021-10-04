Российские военные получат боевую экипировку с экзоскелетом, носимыми роботами и мини-дронами

В экипировке "Сотник" будут применены передовые технологии, к примеру активный экзоскелет.

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В боевую экипировку "солдата будущего" включат экзоскелет, роботизированные комплексы и мини-беспилотники, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

"Говоря о боевой экипировке "солдата будущего" необходимо отметить, что в 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой "робототехнической" подсистемы, в которую входят мини- и микро- БпЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты", - заявил Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он отметил, что также продолжается процесс совершенствования боевой экипировки "Ратник".

"С 2019 году начался комплекс работ "Сотник", где разрабатываются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты", - сказал главком.

В августе индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил в интервью "Интерфаксу" о скором начале работ по созданию боевой экипировки нового поколения.

"Минобороны России уже очертило свое видение новой экипировки для военных. Есть общее понимание, куда двигаться. Ждем официального старта работ", - сказал Оздоев.

Он заявил, что у кластера есть уже ряд наработок по этому направлению.

"Например, мы создаем интерактивный шлем, который меняет цвет в зависимости от обстановки. "Калашников" создал современную модульную разгрузочную систему для спецназа. Есть интересные наработки по тканям будущего и средствам защиты", - сказал Оздоев.

Как сообщалось, госкорпорация готовится к созданию боевой экипировки третьего поколения "Сотник".