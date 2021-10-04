Снайперы Сухопутных войск РФ получат новую винтовку

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) будет принята на вооружение российской армии, её государственные испытания завершены, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

"В текущем году завершены государственные испытания 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которую будем принимать на вооружение", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Как сообщал "Интерфакс", винтовка СВЧ - опытно-конструкторская работа "Жнец" - была представлена концерном "Калашников" в 2017 году на военно-техническом форуме "Армия".