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Интерфакс-АВН

Снайперы Сухопутных войск РФ получат новую винтовку

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СВЧ
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).
Источник изображения: Ренат Закиев / РГ

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) будет принята на вооружение российской армии, её государственные испытания завершены, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

"В текущем году завершены государственные испытания 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которую будем принимать на вооружение", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Как сообщал "Интерфакс", винтовка СВЧ - опытно-конструкторская работа "Жнец" - была представлена концерном "Калашников" в 2017 году на военно-техническом форуме "Армия".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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