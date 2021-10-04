Проиграл, кто не играл

Результат «АрМИ-2021» превзошел ожидания

Военно-прикладные игры «АрМИ» закончены. Однако анализ официальных выступлений представителей иностранных команд дает богатый материал для понимания развития конкурса и его значения для участников. С 2015 года их количество неуклонно увеличивается: все начиналось с17 команд, а к 2021 году их число возросло до 44. Причем несмотря на политические нюансы, в них решились принять участие представитель Североатлантического альянса – Греция, а также ближайшие союзники США на Ближнем Востоке: Израиль и считающийся оплотом Запада в регионе Катар.

На территории этой страны расположена военная база Эль-Удейд с самым крупным контингентом американских войск. Доха впервые выступила в роли соорганизатора, проведя соревнование «Дорожный патруль». Ради этого эмират специально закупил необходимую технику и оружие для всех участников конкурса, а также предоставил им прекрасно оборудованные помещения для работы и отдыха. Таким образом, экипажи военных автоинспекторов из шести стран получили прекрасную возможность потягаться в экстремальном вождении, огневой подготовке, выполнении специальных задач.

Большое значение для развития «олимпийского движения» в военной среде имеет отношение к нему лидеров мирового масштаба, таких как президента Владимир Путин. Глава России принял личное участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр – 2021. На отрытии игр он отметил, что международные армейские игры стали «прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники», ее участникам и зрителям предлагается «содержательная, насыщенная программа» а также возможность принять личное участие в соревнованиях, включая экстремальные виды спорта.

Собственно, поэтому игры год от года привлекают все новых и новых участников, увеличивается количество конкурсов. «На многочисленных полигонах, площадках игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов. Уверен, что насыщенным профессиональным, экспертным общением, перспективными деловыми контактами нынешние Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества», – отметил Владимир Путин.

Стартовав в 2015 году по инициативе Минобороны России, «АрМИ» сначала проводились в довольно ограниченном масштабе, но сама идея сразу привлекла внимание нескольких стран мира, выразивших большой интерес к ее реализации. Прежде всего государств Азии, где расположены семь из 10 стран, в настоящее время выступающих в роли соорганизаторов. Тем не менее Россия продолжает лидировать по числу проводимых конкурсов –16, однако теперь предоставляет лишь 11 полигонов из 23. Заметим, что создание, содержание и использование подобных объектов – дело весьма хлопотное и недешевое, поэтому решение на их открытие для военнослужащих других государств – участников Армейских игр принимается на уровне высшего военно-политического руководства страны соорганизатора.

Трудно переоценить роль Китая в деле развития игр и придания им глобального характера. Что по данному поводу думают в Пекине, рассказал китайский представитель в составе Главной судейской комиссии «АрМИ-2021» старший полковник НОАК Гу Цинжень: «Эти соревнования стали хорошей платформой для демонстрации мастерства, средством обучения и обмена опытом. Они дают отличный шанс для китайской команды показать себя в ходе соревнований, а также для рекламы вооружения, военной и специальной техники. В этом году наша команда принимает участие в 21 конкурсе. Некоторые проходят на территории КНР, основная площадка расположена в городе Корла, в частности «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».

Представители Китая принимают участие в 12 конкурсах на территории РФ, если считать «Саянский марш», проведение которого завершилось в апреле. В этих соревнованиях принимали участие в общей сложности более 800 солдат и офицеров Народно-освободительной армии Китая. Сам факт столь массового участия показывает заинтересованность Пекина в дальнейшем участии в соревнованиях.

«В ходе выступлений военнослужащие совершенствуются, приобретают новые навыки, укрепляют боевой дух. Мы участвуем в соревнованиях почти на всех площадках, рассчитываем на обмен опытом и повышение сотрудничества с представителями других армий в ходе этих игр. Выражаем благодарность руководству игр с российской стороны и надежду, что под руководством России добьемся дальнейшего расширения географии проведения игр, организацию еще большего числа конкурсов. В этих соревнованиях все участники совершенствуются и повышают лучшие результаты. Китайские команды настроены достойно выступить и действовать так, чтобы сотрудничество с армиями других стран крепло и расширялось», – подчеркнул Гу Цинжень.

Заметим, что в большинстве стран мира военнослужащие в должности полковника не разговаривают с прессой без разрешения вышестоящего руководства, а текст выступлений им обычно готовят и согласуют заранее. По всей видимости, так было и в случае с полковником вьетнамской армии Нгуен Дин Намом. Он поблагодарил Россию за помощь, оказанную как недавно, так и в историческом прошлом, в том числе в ходе Освободительной войны во Вьетнаме. Далее в его выступлении «АрМИ-2021» характеризуются как масштабное мероприятие, в котором принимает участие огромное число государств. Ежегодно состав участников увеличивается, к ним присоединяются новые страны.

«Для Вьетнама очень важно, что в ходе данного мероприятия мы можем установить хорошие отношения с разными государствами. В текущем году вьетнамские военнослужащие принимают участие в четвертый раз, соревнуются в 15 конкурсах как на территории России, так и других государств со-организаторов», – отметил Нгуен Дин Нам.

В этом году вьетнамцы впервые выступают в новых для себя конкурсах: «Меридиан», «Тактический стрелок», «Воин мира» и «Оружейники», а также принимают участие в состязании «Армия культуры», которое раньше проводилось не как конкурс, а общее мероприятие. На собственной территории Вьетнам проводит два конкурса: «Снайперский рубеж» и «Аварийный район».

«АрМИ-2021» – масштабное мероприятие, собирающее все больше иностранных государств–участников. Источник: РИА Новости

«Мы будем изучать новые конкурсы с точки зрения возможности выступить в них. Расширение круга соревнований мы прежде всего рассматриваем в контексте нашей общей поддержки Игр, во-вторых – с точки зрения укреплений отношений между нашими странами. Вьетнамские команды будут стараться сражаться до последнего и показать себя наилучшим образом», – сказал Нгуен Дин Нам.

Можно отметить, что впервые в составе восьми иностранных команд вьетнамские военнослужащие соревновались на территории другой страны соорганизатора «АрМИ-2021» – Ирана. Там проводятся конкурсы «Глубина», «Кубок моря» и «Мастер-оружейник». Они были организованы в нескольких географических локациях. Среди них – порт Бандар-э-Конарак на побережье Аравийского моря, где соревновались водолазы из России, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая и Сирии. Второй задействованный порт – Бандар-э-Анзали на Каспии, где соперничали также представители Азербайджана и Казахстана в умении управлять боевым кораблем, в том числе со стрельбой по различным мишеням. Учебный центр в городе Шахиншехр задействовался для проведения конкурса по искусству ремонта ракетно-артиллерийских систем.

От имени Исламской Республики перед журналистами выступил представитель в составе Главной судейской комиссии «АрМИ-2021» – генерал Мухаммед Реза Завар Хабиб, одетый в темно-зеленую форму Корпуса стражей исламской революции.

«Военное командование нашей страны уверено, что Армейские международные игры оказывают значительное влияние на повышение обороноспособности стран – активных участниц, а также на приобретение военными тактического опыта в дружественной обстановке. Исламская Республика Иран принимает активное участие в играх с 2015 года. В нынешнем году иранская команда была готова принять участие в 15 конкурсах. Однако по причине строгих санитарных норм в Китае мы не отправили свою команду на «Суворовский натиск». Кроме того, Монголия отказалась проводить конный марафон. В результате иранские военнослужащие принимают участие в 13 состязаниях. Россия принимает три иранские команды. Они участвуют в конкурсах «Морской десант» во Владивостоке, «Тактический стрелок» в Рязани и «Меридиан» в Москве. Помимо того, Иран также принимает участие в двух конкурсах на территории Республики Беларусь, двух – в Казахстане, а также по одному в Катаре и Сербии», – рассказал Мухаммед Реза Завар Хабиб.

В своем выступлении генерал отметил, что два года пандемии COVID-9 оказали свое влияние. Страны оказались в неравных условиях (в том числе по вакцинации населения и военнослужащих). Благодаря России иранские военные смогли приехать и выступить в нескольких конкурсах. Тем не менее он выразил благодарность России за организацию игр и отдельно Катару за «хорошие условия, созданные для иранской команды на проводимом там конкурсе».

Важным этапом в расширении «географии» проведения Армейских игр на Африканский континент стало согласие Алжира на проведение у себя конкурса кинологов. Подполковник Алжирской народной армии Мохаммед Икербан пояснил, что его сослуживцы участвуют в играх четвертый год подряд.

«В этом году Алжирская Народная Демократическая Республика впервые выступает как соорганизатор», – подчеркнул он. Соревнование «Верный друг», а неофициально – «Собачий биатлон» включает преодоление 300-метровой полосы препятствий, защитную службу и командную эстафету, плюс к тому кинологи соревнуются в меткости стрельбы. Командование Алжирской народной армии уделяет большое внимание отбору и подготовке своих военнослужащих к участию в самых трудных конкурсах Игр, таких как «Десантный взвод». На него страна выставила 40 своих лучших парашютистов. Этот конкурс привлекает большое число стран, в этом году – 18, недавно список пополнили Бразилия, Катар, Мьянма и Пакистан. Полковник Икербан поблагодарил Минобороны России за гостеприимство, помощь при проживании и проведении тренировок, а также предоставление доступа ко всему необходимому, включая технику, тренажеры и учебные классы.

Последние годы состав участников активно пополняется за счет арабского мира. Представитель Египта в Главной судейской комиссии бригадный генерал Мохаммед Сааделдин Мохаммед Ахмед Абуэльнаср уверил, что его страна стремится к регулярному участию в «АрМИ».

«На протяжении нескольких лет постоянно растет количество конкурсов, в которых мы участвуем. Соответственно в нынешнем году численность нашей команды превысила 100 военнослужащих. Египет выражает глубокую признательность России, а также Китаю и другим странам-соорганизаторам за их вклад в продвижение Армейских международных игр, что дало возможность египетским военнослужащим поближе ознакомиться с образцами техники и вооружения, которые предоставляются странами-организаторами для проведения конкурсов. Благодарим все страны, где проводятся конкурсы, за хорошие условия, созданные для египетских военнослужащих», – сообщил Мохаммед Сааделдин Мохаммед Ахмед Абуэльнаср.

Вооруженные силы Венесуэлы принимают участие в играх с 2016 года.

«Мы пропустили лишь один прошлый год по причине санитарно-эпидемиологической обстановки», – сообщил дивизионный генерал Хосе Грегорио Перес. В системе командования Вооруженных сил Боливарианской Республики он занимает ответственную должность начальника боевой подготовки. Передав братский привет участникам и зрителям «АрМИ-2021» от президента Николаса Мадуро, выступающий заявил, что Армейские международные игры – «одно из важнейших событий в мире, где представители вооруженных стран многих государств мира встречаются, чтобы соревноваться в различных военных дисциплинах». В ходе соревнований они показывают высокой уровень боевой подготовки, сплоченности и психологического развития. «Помимо того, происходит укрепление дружеских связей между странами-участницами, что, несомненно, помогает процессу обмена опытом и развитию военно-технического сотрудничества».

«В частности, Владимир Путин отметил, что проводимые мероприятия помогут нам добиться повышения боевой готовности, а также укрепят дружеские связи между нашими странами. На «АрМИ-2021» мы привезли команды, которые горят желанием показать – обязательно покажут – лучшее, на что они способны. В этом году наши военнослужащие примут участие в 11 конкурсах, проводимых на территории пяти стран. Впервые в этом году мы выступим на конкурсе «Армия культуры», – подчеркнул Перес.

Представитель Главной судейской коллегии от Республики Беларусь полковник Андрей Острейко сообщил, что его сослуживцы выступают в 26 конкурсах на территории 9 государств. Белорусы достойно представляли свою страну в Катаре на конкурсе «Дорожный патруль», где заняли второе место. Острейко отметил возрастание конкуренции на основных конкурсах, победа в которых считается почетным делом для военнослужащих всех стран.

«С каждым годом здоровая конкуренция нарастает, и нашим военнослужащим становится все сложнее завоевывать высокие места», – сообщил он.

Ряд стран, военнослужащие которых поначалу показали на играх слабый результат, проанализировали допущенные недочеты, исправили их и в следующие годы выступили гораздо лучше. Это отмечают и российские военные, для которых «АрМИ» становится не просто военно-прикладным видом спорта, а возможностью изучения иностранного опыта и базой для изменения нормативов боевой подготовки. Впрочем, этот тезис звучал практически во всех заявлениях иностранных участников соревнований.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.