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Американский генерал оценил угрозу от гиперзвукового оружия КНДР

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Источник изображения: Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Американские военные не считают, что гиперзвуковое оружие, разрабатываемое Пхеньяном, представляет угрозу для США, заявил на брифинге в Пентагоне глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк после сообщений об испытании в КНДР гиперзвуковой ракеты. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я так понимаю, что разведсообщество все еще оценивает заявления КНДР об испытаниях гиперзвуковой ракеты... По моим оценкам, гиперзвуковое оружие, которое, по утверждениям КНДР, там испытали, не будет угрозой для США», — заявил Ван Херт.

28 сентября в КНДР состоялся пуск новой баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком, который похож на боевую часть ракеты Pershing-2. В ракете Hwasong-8 впервые в Северной Корее применили новую технологию хранения топлива и управляемую планирующую гиперзвуковую боевую часть.

В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) говорится, что эта ракета стала первой в Северной Корее, в которой применили ампулизированное хранение жидкого топлива. Эта технология обеспечивает длительное содержание ракеты на боевом дежурстве.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
Pershing II
Проекты
ГЗЛА
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