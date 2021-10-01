Под железным колпаком иллюзий

Украина просит военной помощи Запада для решения внутренних проблем

Американские конгрессмены предложили администрации президента Байдена передать либо продать Украине тактическую систему ПРО «Железный купол». Аналогичные установки стоят на вооружении Израиля. Согласно поправке к закону об оборонной политике на 2022 год, Пентагон обязан детально отчитываться перед Конгрессом о возможных поставках «существующих систем» Украине.

Хотя в документе нет прямых указаний, есть вероятность, что ВСУ будут переданы две армейские батареи Iron Dome. Каждая состоит из радара обнаружения и отслеживания, контрольного центра и нескольких пусковых установок с 20 ракетами-перехватчиками «Тамир».

Системы были приобретены в 2019 году, но у американских военных возникли проблемы с их интеграцией в систему армейского командования и управления, особенно в условиях развертывания за рубежом. В связи с этим, как уже подтвердили в офисе президента Зеленского, разработка израильской компании Rafael Advanced Defense System LTD вкупе с военной помощью в размере 275 млн долл. будут переданы Киеву.

Несостоявшееся плавание

Но как будут обслуживаться эти установки и как будут происходить закупки боеприпасов – большой вопрос. Ведь каждый их залп обходится в 50 тыс. долл.

Между тем украинские заказчики таким образом убивают собственный оборонпром. К примеру, после соглашения с Турцией о закупках беспилотников Bayraktar ВСУ забыли об отечественной разработке «Фурия». А приобретение корветов типа Ada поставило крест на украинских проектах, по сути, оставив страну с «москитным флотом».

Так, в ВМСУ признали, что флагманский фрегат «Гетман Сагайдачный» «давно отслужил свой ресурс» и не имеет подходящей замены. А недостроенный корвет пр. 58250 «Владимир Великий» придется срочно дорабатывать и спускать на воду.

Корабли данного проекта еще в 2011 году должны были стать основой украинского флотостроения. Более того, на момент утверждения программы в 2011 году было запланировано финансирование в объеме 16,20961 млрд грн. Из них на проектирование было выделено 1,465 млрд грн, на строительство головного корабля – 2,0906 млрд грн, на строительство серии из трех последующих кораблей – 9,60352 млрд грн. Закупка корабельного боезапаса составляла 2,89815 млрд грн, создание системы базирования кораблей – 1,5234 млрд грн.

В рамках программы и был заложен «Владимир Великий», на 70%, по задумкам, оснащенный украинским оборудованием. Остальные комплектующие, как предполагали украинские флотостроители, поставят из Европы и США. Однако в 2014 году произошло то, о чем министр обороны Украины Анатолий Гриценко предупредил годом ранее.

«Программа «Корвет» – это последняя возможность поднять судостроение в стране, больше такого шанса не будет», – утверждал Гриценко. Слова оказались пророческими: после Евромайдана началось перераспределение финансирования в пользу борьбы с инакомыслящими. Программа «Корвет» была отодвинута на задворки, а высвобожденные деньги направлены на АТО.

Еще печальнее участь ракетного крейсера «Украина», который был спущен на воду в августе 1990 года, но так и не достроен за эти 30 лет. Корабль проекта был заложен в 1984 году и предназначался для уничтожения авианосцев противника. Однако в 1993 году состоялся раздел флота, и корабль на 75% стал украинской собственностью. А тремя годами позднее достройка была заморожена из-за недостаточного финансирования. С тех пор «Украина» стоит у стенки на Николаевском судостроительном заводе.

В 2000-х годах судьба корабля могла сложиться иначе, но при попытке продать крейсер России украинская сторона запросила завышенную цену. И хотя корабль на тот момент был достроен на 95%, перспектива неоправданно высоких расходов выглядела недостаточно убедительной – ведь предстояло потратить более 1 млрд долл. на незаконченный корпус, достраивать его примерно за полмиллиарда долларов, а то и вовсе проводить глубокую модернизацию за не менее чем миллиард.

И это только самые скромные подсчеты, Ведь, по данным украинского издания Defense Express, Киев рассматривал максимальную планку стоимости крейсера – 4 млрд долл. Россия же в начале 2000-х была готова приобрести корабль за символическую сумму, а в 2011 году министр обороны Анатолий Сердюков заявил, что ракетный крейсер российская сторона возьмет только даром.

К 2013 году российская и украинская стороны сошлись на сумме 1 млрд руб., но Евромайдан внес свои коррективы, и сделка не состоялась. За рубежом потенциальных покупателей на «Украину» не нашлось, и в президентство Порошенко крейсер решили порезать на металлолом. В 2019 году снова показалось, что у «Украины» появится шанс на жизнь. Однако в январе 2021 года Кабмин Украины решил судьбу корабля: вооружение демонтировать, а судно продать либо утилизировать.

Что же до корветов проектов «Ада» – головной корабль будет построен и передан Украине в следующем году. А вступит в строй лишь после дооснащения в 2024-м.

Управляемый хаос

Вследствие недальновидной политики Украина лишилась большей части возможностей собственного ВПК и добивает остатки военпрома закупкой иностранной техники.

«У нас на все вооружение в стране тратится ежегодно меньше миллиарда долларов, – объяснил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. – Это приводит к тому, что импортные программы – например, соглашения с Турцией о закупках беспилотников Bayraktar и корветов типа Ada – сразу же негативно отражаются на отечественном оборонно-промышленном комплексе. Уменьшилось количество заказов даже по позициям, которые крайне нужны для армии сегодня и сейчас. Закупка множества других тактических систем и платформ фактически отсрочена. Отложены испытания, например, вертолета с украинской системой вооружения 524Р, самоходной артиллерийской установки «Богдана», ракетного комплекса «Вільха-М» и мобильного самохода «Смерека». Поэтому меня пугает, что такие важные проекты в результате закупки «Железного купола» могут быть просто заморожены».

В Мариуполе, откуда и был запрос на приобретение противоракетных комплексов, уверены, что «Железный купол» обезопасит воздушное пространство над городом. Однако не факт, что в договоре об использовании армейских батарей не будет ограничений. Основания для такого предположения есть, поскольку в США с большим недоверием относятся к Украине.

Так, старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики Института Катона в Вашингтоне Тед Гален Карпентер назвал Украину недостойным и небезопасным союзником для США. В своей публикации для National Interest Карпентер раскритиковал военное сотрудничество с Украиной, а требования реформ назвал заведомо провальными: «Украина – это страна с растущим авторитаризмом, не приверженная демократии, а внешняя политика Зеленского по отношению к гораздо более крупному и могущественному соседу – России – вызывает тревогу».

Эксперт также назвал Украину ловушкой, которая втянет Америку в ненужную ей войну. «А с моральной точки зрения имидж Киева полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты на Западе. Тут никакая «лакировка реальности» не поможет изменить печальную действительность. Украина для США – это союзник разом и небезопасный, и недостойный», – объяснил Карпентер.

Подобное отношение разделяют не только теоретики, но и те, кто работает непосредственно во властных структурах. По данным International Policy Digest, в 2019 года американские сенаторы признали, что Украина превращается для США и ЕС в «неуправляемую проблему».

Тем не менее США заинтересованы в том, чтобы под боком у России сохранялся очаг напряжения. Об этом свидетельствуют не только регулярные транши для ВСУ, но и совместные мероприятия. Такие как крупнейшие за последние 25 лет учения Defender Europe 2021, проходившие с мая до середины июня. А также маневры, проходящие на территории Украины этой осенью – «Rapid Trident-2021» и «Объединенные усилия-2021».

И если ежегодные американо-украинские учения Rapid Trident, проходящие на Львовщине до 1 октября, уже выглядят рутинными, то сценарий «Объединенных усилий» вызывает как минимум вопросы. В частности, в планах ВСУ предусмотрено создание лагерей для гражданского населения, которое начнет бесконтрольно покидать зону боевых действий. При этом люди, помещенные в лагерь, должны стать живым щитом и инфоповодом для привлечения внимания международной общественности.

Иначе говоря, мирное население априори рассматривается как угроза для командования ВСУ, способная серьезно повлиять на ход боевых действий. Об этом стало известно, когда украинские хакеры из группы «Берегини» опубликовали внутренний документ «Объединенных усилий – 2021», где отражены различные аспекты этих учений.

«Мы выступаем за мир в Украине, нам не нужна война. Олигархи толкают нашу страну к развалу, сеют хаос и разруху… С экранов телевизоров нас зомбируют, рассказывают, что Россия это враг, она развязала войну. А в это время бывшие бандиты и урки, сбиваясь в шайки и называя себя патриотами, убивают, насилуют и грабят мирных жителей. А за всем этим ужасом стоит президент и его правительство, МВД, СБУ и Министерство обороны. К власти пришли кровопийцы украинского народа. И только им нужна кровь этой войны, жертвами которой уже стали десятки тысячи украинцев. Вы хотите жить в такой стране? Мы – нет! Поэтому мы объявляем им войну», – объясняют сами хакеры в обращении на сайте группы. Сайт представляет собой базу данных на участников бойни, происходящей на Украине после Евромайдана и включающей не только АТО, но и борьбу против инакомыслящих.

Таким образом, получается, что украинское руководство заинтересовано в решении проблемы в Донбассе сугубо силовым путем. В связи с чем действия Киева по отношению к юго-восточным областям будут только агрессивнее.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – корреспондент еженедельника «Звезда».