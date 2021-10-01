Война в стране царицы Савской

Сторонник йеменских хуситов во время митинга в честь седьмой годовщины свержения правительства в Сане. Йемен. 21 сентября 2021 года.

Смогут ли миротворцы остановить конфликт, длящийся целых 60 лет

Совет Безопасности ООН следит ежемесячно и постоянно за обстановкой в Йемене.

СБ принял 20 резолюций по Йемену, председатели совета сделали восемь заявлений, Генеральная Ассамблея ООН направила в СБ пять писем. А 14 июля 2021 года СБ постановил: «Продлить до 15 июля 2022 года мандат МООНСХ с целью способствовать осуществлению Соглашения по городу Ходейда и портам Ходейда, Эс-Салиф и Рас-Иса, содержащегося в Стокгольмском соглашении».

10 сентября СБ провел ежемесячный брифинг и консультации по Йемену. В стране продолжается война «всех против всех», кажется, что «все казни» обрушились на нее.

Но только путем политического урегулирования на основе переговоров можно реально переломить ситуацию в Йемене.

Руководство миссии

Генеральный секретарь ООН назначил в сентябре 2019 года генерал-лейтенанта в отставке Абхиджита Гуху главой миссии ООН по поддержке осуществления соглашения по Ходейде (МООНСХ), а также председателем координационного комитета по передислокации.

Генерал Гуха обладает 40-летним опытом службы в Индии и за рубежом, в том числе в качестве советника управления по военным вопросам Департамента операций по поддержанию мира ООН. После выхода в отставку из индийской армии в 2013 году генерал Гуха входил в состав экспертной группы по технологиям и инновациям в миротворческой деятельности ООН и независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям. Руководил расследованиями и следственными комиссиями ООН. Работал в Переходной администрации ООН в Камбодже.

В начале августа 2021 года шведский дипломат Ханс Грюндберг назначен спецпосланником по Йемену. В соответствии с мандатом СБ спецпосланник играет решающую роль в посредничестве в политических мерах и механизмах безопасности, чтобы положить конец конфликту между правительством Йемена и группировкой «Ансар Аллах» и возобновить политический переходный период, начатый в 2011 году.

Специалист по Ближнему Востоку Ханс Грюндберг имеет степень магистра экономики.

5 сентября дипломат приступил к исполнению своих обязанностей.

Брифинг в ООН

10 сентября 2021 года на первом заседании СБ ООН Ханс Грюндберг провел свой первый брифинг. Он заявил, что для определения наилучшего пути продвижения мирного процесса он намерен оценить прошлые усилия и выслушать как можно больше жителей Йемена. Скоро начнутся его первые консультации с йеменскими и международными участниками. Вскоре он отправится в Эр-Рияд, чтобы встретиться с президентом Хади и другими членами правительства Йемена. Он также ждет встречи с руководством «Ансар Аллах» и другими группами Саны.

Обратим внимание на сдержанное выступление постоянного представителя РФ В.А. Небензи на заседании СБ ООН по ситуации в Йемене: «Призываем стороны к сдержанности и прекращению боевых действий, в первую очередь чтоб избежать жертв среди гражданского населения. Всегда это говорили и повторим снова: альтернативы переговорам на основе учета интересов всех йеменских сил нет».

Многие члены СБ ООН заявили о необходимости ввести в Йемене общенациональный режим прекращения огня.

В соответствии с резолюцией 2534 (2020) СБ ООН поручил специальной политической миссии поддержать Ходейдское соглашение для оказания сторонам поддержки:

руководить и поддерживать работу Координационного комитета по передислокации для наблюдения за прекращением огня, передислокацией сил и операциями по разминированию;

следить за соблюдением сторонами режима прекращения огня и взаимным выводом сил из города Ходейда и портов Ходейда, Салиф и Рас Иса;

работать со сторонами для обеспечения безопасности города Ходейда и названных портов местными силами безопасности;

содействовать и координировать поддержку со стороны ООН для оказания сторонам помощи в полном выполнении Ходейдского соглашения.

Работа миротворцев

Миссия МООНСХ в настоящее время находится в Ходейде и Сане (в Йемене) и в Аммане (в Иордании).

Миссия включает до 75 уполномоченных наблюдателей, не считая дополнительного персонала. Наблюдение и патрулирование являются ключевыми аспектами работы по наблюдению за соблюдением сторонами режима прекращения огня. Миссия регулярно посещает порты Ходейда, Салиф и Рас Иса и их окрестности. По возможности посещаются также районы на юге провинции Ходейда.

Общая обстановка в Йемене характеризуется кратко: мирный процесс застопорился. Конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Аллах», которые контролируют столицу и северные провинции, и войсками президента Хади, пользующегося поддержкой Саудовской Аравии, продолжается с августа 2014 года. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила вторжение в страну.

Вспышки насилия, нехватка топлива и продовольствия, перебои с электроэнергией, обесценивание местной валюты и постоянная угроза новой эскалации – в такой ситуации живут миллионы йеменцев. Взглянем на работу миротворцев в «поле». Сразу отметим, что российских миротворцев в Йемене нет.

По два члена от каждой стороны сформировали Объединенный оперативный центр в качестве механизма для наблюдения передвижений и событий в Ходейде. Центр также призван обеспечивать круглосуточную связь и прямой контакт в поддержку усилий по деэскалации.

В рамках совместных механизмов под контролем КПП созданы пять совместных постов наблюдения с присутствием офицеров связи обеих сторон, расположенных на согласованных позициях на линии фронта в городе Ходейда.

Большую озабоченность вызывает минная опасность. Сведение к минимуму опасности наземных мин в Ходейде является приоритетом для МООНСХ, которая работает в тандеме с Йеменским исполнительным центром по противоминной деятельности.

Вспоминая Йемен

Ветераны помнят первую миссию ООН по наблюдению в Йемене. Она была учреждена в июле 1963 года для наблюдения за выполнением соглашения о разъединении между Саудовской Аравией и Объединенной Арабской Республикой. Миссия прекратила свою работу и была отозвана в сентябре 1964 года.

В ноябре-декабре 1967 года автор этих строк участвовал в полетах в страну царицы Савской в качестве переводчика: Будапешт – Сана через Каир и Асуан.

В результате революции 1962 года в Северном Йемене провозглашена Йеменская Арабская Республика. Молодые офицеры запросили помощь извне. Вскоре в порту Ходейда начал высадку египетский экспедиционный корпус. Началось пятилетнее пребывание там египетских войск, численность которых доходила до 70 тыс.

Египтяне защищали республику. Развязалась гражданская война между роялистами и сторонниками республики. Все эти события связаны с работой наших пилотов и переводчиков, с которыми мне приходилось встречаться и работать.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.