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ТАСС

Роскосмос не выполнил часть госпрограмм в 2020 году из-за пандемии и санкций

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Максим Овчинников
Максим Овчинников.
Источник изображения: ФАС

Часть запусков по подпрограмме ГЛОНАСС не была осуществлена из-за отсутствия оперативной необходимости "в связи с надежностью аппаратов, продолжающих функционировать сверх установленного срока активного существования", отметили в госкорпорации

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и санкции на поставку комплектующих для ракетно-космической техники оказали негативное влияние на исполнение госпрограмм. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Что касается исполнения государственных программ. Негативное влияние на их реализацию оказали пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, уменьшение ресурсного обеспечения мероприятий, а также санкции на поставку комплектующих для ракетно-космической техники", - отметил Овчинников.

По словам первого замгендиректора, часть запусков по подпрограмме ГЛОНАСС не была осуществлена из-за отсутствия оперативной необходимости "в связи с надежностью аппаратов, продолжающих функционировать сверх установленного срока активного существования". "Кроме того, по всем программам, включая ФЦП "Развитие космодромов на 2017-2025 годы в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", проведена корректировка государственного оборонного заказа, изменившая сроки наступления ряда мероприятий и контрольных событий", - добавил он.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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