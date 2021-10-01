Россия и Индия разместят станции навигационных систем на взаимной основе

Россия и Индия разместят у себя на взаимной основе станции наземных навигационных систем. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщается в отчете «Роскосмоса».

«Ведется работа по взаимному, паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и индийской региональной навигационной спутниковой системы NavIC на территориях Республики Индия и Российской Федерации соответственно, а также по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений системы ГЛОНАСС и китайской Beidou на территории КНР и Российской Федерации соответственно», — говорится в тексте документа.

Также в отчете сообщается, что «Роскосмос» планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Европейским космическим агентством в области исследования Луны, передает RT.

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли.

Так, в апреле правительству было поручено подготовить комплекс соответствующих мер, однако в полной мере этого сделано не было. По словам российского лидера, задержки при выполнении программы могут привести к рискам.

Также Путин напомнил, что утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.