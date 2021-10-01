«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»

Почему американские эсминцы не могут поймать российские подлодки

Военно-морские силы США создали оперативную группу эсминцев под названием Greyhound для противодействия российским подводным лодкам в Атлантике. «Газета.Ru» разбиралась, с чем связано воссоздание Второго флота американских ВМС, который пополнят эти эсминцы, и зачем российские подлодки отправляются в атлантические походы.

«Корабли Greyhound будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», - цитирует портал Института ВМС США слова командующего надводными силами в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна.

По данным британской газеты The Times, которая ссылается на собственные источники в разведслужбах Соединенного Королевства, силы НАТО в настоящее время не всегда могут засечь российские подлодки в Атлантике.

«Самые современные российские подводные лодки с ядерными двигателями все чаще скрытно проходят сквозь линию противолодочной обороны между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK Gap), военно-морской геостратегический участок, расположенный к северу от Шотландии, и направляются к берегам США», - пишет The Times.

Прямые интересы в Атлантике

Второй флот ВМС США был воссоздан в 2018 году. В годы холодной войны он противодействовал советским подлодкам в Атлантике и был расформирован после распада СССР.

«В годы холодной войны состав Второго флота был многочисленным - в него входили средства противолодочной борьбы, авианосная ударная группа, барьерные рубежи гидроакустических буев, которые полностью перекрывали выходы в Северную Атлантику из морей, прилегающих к СССР, - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский. - В последние годы американцы, видимо, обеспокоились регулярными походами российских подлодок в Северную Атлантику и решили воссоздать Второй флот, но сначала - в виде штабных структур, которые базировались на берегу, оперативных корабельных соединений не было. Сейчас они создают постоянные оперативные соединения с задачами противолодочной борьбы, основой которой являются эсминцы типа «Арли Берк».

«Арли Берк» - тип эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием. В Greyhound сначала войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner, в январе 2022 года к ним присоединится эсминец Sullivans, а еще позднее - Cole и Gravely. Противолодочное корабельное соединение будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии.

Интересы России в Атлантике связаны, по мнению Виктора Мураховского, не только со сдерживанием стран НАТО, но и с обеспечением безопасности морской торговли.

«У России прямые интересы в Атлантике - в этом регионе действуют силы НАТО. В случае обострения конфликта на европейском театре военных действий, это Атлантика - основной маршрут переброски сил и средств усиления с национальной территории США на территорию Европы. Наш интерес понятен: он не только в сдерживании стран НАТО на этой территории, но и обеспечении безопасности международной морской торговли», - рассказал эксперт.

Советский привет из космоса

ВМФ РФ отправляет в атлантические походы атомные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Лодка этого проекта имеет стальной корпус толщиной до 48 миллиметров, который имеет противогидроакустическое покрытие. Этот слой вместе с малошумными двигателями делает «Борей» практически невидимым для систем слежения и обнаружения вероятного противника.

По мнению Мураховского, российским подводникам «гигантское преимущество» в вопросах дает развертываемая Россией система космической морской разведки и целеуказания.

«СССР только частично успел развернуть систему космической морской разведки и целеуказания, вывели только пассивный элемент в космос - но уже тогда это дало большой эффект. Сегодня развертывается российская аналогичная система. Кроме пассивной части запущен радиолокационный спутник. Теперь наши подводники будут обладать гигантским преимуществом, поскольку будут знать местоположение, курс кораблей, которые входят в противолодочные группы», - считает Мураховский.

По его словам, оборонное строительство в Америке с 1991 года велось «хуже некуда». «Если завтра морская война, то США не готовы к ней», - уверен Леонков.

«У них было множество проектов по обнаружению наших подлодок. Американцы сделали плавающий дрон, который должен был уходить на 1000 миль от берега и искать российские подлодки, передавать эти данные флоту США, который поднимал противолодочные силы и уничтожал их. Дрон сделали, но пользы от него нет. Эти проекты в реальном бою бесполезны. Эсминцы тогда эффективны в поиске подлодок, когда они знают хотя бы квадрат, где лодка находится», - заключил эксперт.

Ирина Альшаева