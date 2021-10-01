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ТАСС

Роскосмос потерял до 25 млрд рублей выручки по зарубежным контрактам из-за пандемии

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: vpk-news.ru

Госкорпорация потеряла 1 млрд рублей чистой прибыли

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Роскосмос потерял около 25 млрд рублей выручки и 1 млрд рублей чистой прибыли по зарубежным контрактам из-за пандемии, говорится в отчете госкорпорации за 2020 год.

"Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в документе.

В отчете подчеркивается, что в связи с длительным производственным циклом ожидается пролонгированное (не менее 3 лет) влияние пандемии на экономические показатели организаций Роскосмоса в 2021-2023 годах.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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