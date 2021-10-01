Роскосмос в 2020 году выполнил 53 из 83 мероприятий госпрограммы

Объем финансирования госпрограммы в 2020 году составил более 261 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Роскосмос выполнил 63,9% госпрограммы в прошлом году. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации, опубликованном в четверг.

Согласно документу, по госпрограмме в целом выполнено 53 мероприятия из 83 (процент выполнения - 63,9%). По Федеральной космической программе на 2016-2025 годы выполнено 10 из 18 мероприятий (процент выполнения - 55,5%), по программе ГЛОНАСС - 16 из 20 мероприятий (80%) и по программе "Развитие космодромов" - 8 из 26 мероприятий (30,8%).

Также в документе отмечается, что по двум подпрограммам задачи выполнены на 100%.

"В соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета объем финансирования госпрограммы в 2020 году составил 261 355 072,8 тыс. рублей", - говорится в отчете. При этом объем софинансирования из собственных средств предприятий и организаций за счет средств внебюджетных источников составил более 15,6 млрд руб.