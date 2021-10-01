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ТАСС

Роскосмос подготовил проект соглашения об отправке саудовского космонавта на МКС

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Кроме того, Роскосмос рассматривает возможности сотрудничества с Саудовской Аравией в части проведения космических исследований и экспериментов на борту МКС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Подготовлен проект соглашения о начале работ по подготовке космонавта из Саудовской Аравии для полета на Международную космическую станцию. Об этом говорится в годовом отчете за 2020 год госкорпорации "Роскосмос".

"В 2020 году проведена серия переговоров с представителями саудовской стороны, в ходе которых обсуждались вопросы организации отбора, подготовки и полета национального саудовского космонавта на МКС. Подготовлен к подписанию проект Соглашения о неразглашении при сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и проект Предварительного соглашения о начале работ", - отмечается в документе.

Кроме того, Роскосмос рассматривает возможности сотрудничества с Саудовской Аравией в части проведения космических исследований и экспериментов на борту МКС.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
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