Al Khaleej (ОАЭ): российско-американская гиперзвуковая гонка

США объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз превышает скорость звука, что стало ответом на безоговорочный успех России в этой области. Но какова главная причина гиперзвуковой гонки и с чем связана серьезная обеспокоенность генсека ООН — поясняет эмиратское издание «Аль-Халидж».

Многие предупреждают о глобальной гонке вооружений, которая может привести к катастрофическим последствиям, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявивший, что человечество находится на пороге ядерного уничтожения. Многие страны занимаются разработкой гиперзвукового оружия, но главная проблема заключается в том, что все эти разработки ведутся тайно и в хорошо охраняемых местах.

Соединенные Штаты объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз превышает скорость звука, что стало ответом на аналогичное заявление со стороны России. Китай, Франция и другие крупные державы, в свою очередь, заявили о своих планах заняться разработкой гиперзвукового оружия.

Эксперты и аналитики с опаской смотрят на происходящее. Несмотря на дипломатические заверения, которые пытаются развеять опасения, в мире идет опасная гонка вооружений. Россия, США и Китай пополняют свои арсеналы новыми типами гиперзвукового оружия. Оно произведет революцию в военном деле и изменит характер ведения боевых действий. Неуязвимость и колоссальная скорость делает гиперзвуковое оружие опаснее ядерного. Гиперзвуковые ракеты способны нести ядерные боеголовки, которые в десятки раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму в конце Второй мировой войны.

Новые технологии

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) сообщило об успешно проведенном испытании гиперзвуковой ракеты.

По имеющимся данным, ракета этого класса движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6200 километров в час. Ракета, созданная компанией Raytheon Technologies, была выпущена с самолета за несколько секунд до того, как заработал ее реактивный двигатель Northrop Grumman.

В марте 2020 года американские военные объявили о проведении тестового запуска гиперзвуковой ракеты, которая составит конкуренцию аналогичному оружию, разработанному Россией и Китаем.

Россия наступает

Россия - лидер в области разработки гиперзвукового оружия. Независимый военный обозреватель Александр Гольц считает, что гиперзвуковое оружие есть только у России, но его хотят все.

Главная причина гиперзвуковой гонки кроется в желании сверхдержав добиться превосходства на техническом, военном и политическом уровнях. Кроме того, они пытаются отойти от доктрины взаимного гарантированного уничтожения, делая ставку на средства доставки ракет, не позволяющие противнику быстро среагировать. Основная идея заключается в том, чтобы не дать противнику заметить первый удар и ответить на него.

Большинство гиперзвуковых систем, имеющихся в некоторых странах, все еще проходят испытания. Любопытно отметить, что внимание в основном сосредоточено на разработке гиперзвуковых ракет, которые в отдаленной перспективе заменят истребители и пусковые установки, даже самые передовые.

Одержимость гиперзвуковым оружием

В феврале 2021 года Россия и США продлили срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще на пять лет. Обе стороны тогда заявили, что мир "стал более безопасным", но на самом деле все обстоит иначе. Россия и США по-прежнему занимаются разработкой гиперзвукового оружия.

После заявления Путина о том, что Россия обладает "непобедимыми" гиперзвуковыми ракетами, не имеющих аналогов в мире, Пентагон приступил к разработке боевых систем, которые должны обеспечить США защиту от российского гиперзвукового оружия.

Страны часто воюют, желая быстрой и решительной победы. После того, как ядерное оружие оказалось способным разрешать крупные конфликты, как это было в конце Второй мировой войны, началась другая эпоха - развитие гиперзвукового оружия. На сегодняшний день оно есть у России, США и Китая. Вскоре начнется гиперзвуковая гонка, в которой захотят принять участие и многие другие страны, либо в одиночку, либо в союзе с одной из этих стран.

"Это, безусловно, начальная фаза гонки вооружений… Только вопрос времени, когда и более слабые державы тоже начнут разрабатывать гиперзвуковое оружие", - говорит Ханс Кристенсен, ведущий эксперт по ядерному оружию в Федерации американских ученых.

Он продолжил: "На самом деле никто не знает, во что это выльется. Это опасная гонка… Когда они оснастят эти ракеты ядерными боеголовками, это создаст еще более серьезные проблемы в области безопасности".

Китай продемонстрировал новейшие беспилотники и истребители

Во вторник, 28 сентября, Китай показал свою новейшую военную технику, в том числе беспилотники, которые будут задействованы в территориальных конфликтах от Тайваня до Южно-Китайского моря и конкурировать с Соединенными Штатами за лидерство. Проведение авиасалона в Чжухае происходит в то время, когда Пекин стремится завершить модернизацию своих вооруженных сил к 2035 году.

Среди передовых китайских технологий - беспилотник СН-6 с размахом крыла 20,5 метров, предназначенный для сбора разведывательной информации и нанесения ударов. СН-6 поднимается на высоту 10 - 15 тысяч метров. Генеральный директор компании Aerospace CH UAV Co, разработавшей беспилотник СН-6, сказал: "Они дольше могут находиться в воздухе (по сравнению с предыдущими моделями)… и выполнять миссии более эффективно". На авиасалоне был представлен высотный беспилотник WZ-7, предназначенный для ведения разведки в приграничных районах и патрулирования над территориальными водами Китая, а также самолет радиоэлектронной борьбы J-16D. Высотный беспилотник WZ-7 и самолет J-16D находятся на вооружении ВВС Китая. Военный аналитик Сонг Чунг Пинг сказал, что эти два самолета "будут играть важную роль в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море".