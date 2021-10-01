Войти
ТАСС

На базе космического корабля "Орел" создадут межорбитальный буксир

183
0
0
«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Межорбитальный космический буксир будет создан на базе разрабатываемого сегодня в России перспективного космического корабля "Орел". Об этом говорится в отчете Роскосмоса за 2020 год.

Госкорпорация планирует сотрудничать с Российской академией наук и другими научными организациями по разработке научных предложений и детальной проработке технических аспектов реализации Лунной программы. Предполагается осуществлять многопусковую схему отправки к Луне с использованием ракеты "Ангара-А5В".

Кроме того, как отмечается в отчете, предполагается сотрудничество по созданию "на базе ПТК [пилотируемый транспортный корабль] "Орел" его облегченной версии, лунного взлетно-посадочного корабля, межорбитального буксира МОБ-КВТК". Также планируется модернизация разгонного блока "Бриз-М".

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
КВТК
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Луна
МКС
Похожие новости
01.05.2020
«Мурло капитализма»
25.12.2015
"Роскосмос": при оптимизаци бюджета на 10 лет все базовые проекты удалось сохранить
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
14.03.2012
Планы Роскосмоса успешно запущены на орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 02:42
  • 1
Корпорация "МиГ" досрочно завершила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии
  • 01.10 02:27
  • 8
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 01.10 02:22
  • 1
В Европе появится еще одна армия
  • 01.10 01:17
  • 1
Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму
  • 30.09 22:08
  • 21
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 30.09 20:01
  • 51
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 30.09 19:44
  • 286
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.09 19:39
  • 1
Четырнадцатый полет «Индженьюити» отложили из-за проблем с автоматом перекоса
  • 30.09 19:30
  • 50
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 30.09 19:05
  • 33
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 14:38
  • 2
Водные тенденции: для ВМФ построят морские вездеходы
  • 30.09 10:21
  • 0
Греция и Франция больше не верят в НАТО
  • 30.09 09:09
  • 84
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»