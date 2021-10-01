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ТАСС

Роскосмос может подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Пакистаном

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Флаги России и Пакистана
Флаги России и Пакистана.
Источник изображения: Минобороны РФ

По этому вопросу ведется работа с зарубежными партнерами, отмечается в отчете госкорпорации

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" согласовывает меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области мирного космоса с Пакистаном. Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2020 год.

"Ведется работа с зарубежными партнерами по <...> согласованию меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области мирного космоса с Исламской Республикой Пакистан", - говорится в отчете.

Роскосмос также ведет работу по подготовке соглашения по сотрудничеству с Итальянским космическим агентством в рамках проекта "Миллиметрон".

Госкорпорация также расширяет сотрудничество в сфере мирного космоса со странами Латинской Америки. "Готовы к подписанию (получены распоряжения правительства Российской Федерации) соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях с Венесуэлой и Парагваем (подписание соглашений планируется в 2021 году)", - говорится в отчете.

В стадии согласования находятся проекты межправительственных соглашений о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях между Россией и Алжиром, Эквадором, Турцией, Египтом, Сербией, говорится в отчете.

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