Роскосмос ведет разработку подвижного космического комплекса с ракетой "Иркут"

Также были продолжены работы по созданию на космодроме Восточный комплекса кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса в рамках ОКР "Двина-КВТК", отмечает госкорпорация

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" продолжила разработку подвижного космического ракетного комплекса со сверхлегкой ракетой-носителем (РН) "Иркут". Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2020 год.

"В отчетном году продолжены <...> разработка универсального подвижного (перебазируемого) космического ракетного комплекса с PH сверхлегкого класса КРК "Иркут", - говорится в документе.

Как сообщается в отчете, в 2020 году были продолжен ряд работ по созданию космической техники. "В 2020 году продолжены пуски по программе летных испытаний космического ракетного комплекса "Ангара" с PH "Ангара-А5" на космодроме Плесецк, пуски по программе летных испытаний КРК "Союз-2" с космодрома Восточный, адаптация комплекса разгонного блока "Фрегат" на космодроме Восточный и пуски РБ по программе летных испытаний, работы по созданию КРК тяжелого класса на космодроме Восточный (КРК "Амур")", - говорится в отчете.

Также были продолжены работы по созданию на космодроме Восточный комплекса кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса в рамках ОКР "Двина-КВТК", отмечается в документе.